Review: cursus Photoshop voor beginners

Photoshop voor Beginners wordt gegeven door expert Johan Elzenga. Johan is prijswinnend reis- en wildlifefotograaf die diverse boeken over fotografie en nabewerking heeft geschreven, waaronder een Photoshop CC boek dat in april dit jaar uitgekomen is. Ook geeft Johan op verschillende vakopleidingen voor fotografen les in onder andere Photoshop.



Zijn expertise zie je terug in zijn heldere rustige uitleg van wat op het eerste oog complexe materie is. Zo ontdek je in deze cursus hoe je selecties kunt maken en je ontdekt hoe je lagen, maskers en laagstijlen kunt gebruiken om je foto's gedegen te bewerken.





Inhoud

Wat wordt er behandeld?

1. Photoshop voor Beginners (Promo)2. Wanneer gebruik ik Photoshop?3. Hoe ziet de interface van Photoshop eruit?4. Hoe werken selecties in Photoshop?5. Snelle selecties in Photoshop6. Hoe kan ik storende elementen weghalen in Photoshop?7. Hoe kan ik retoucheren in Photoshop?8. Achtergrond vervagen in Photoshop9. Wat zijn lagen?10. Werken met aanpassingslagen11. Bestandsformaten in Photoshop12. Hoe plaats ik teksten in Photoshop13. Laagstijlen in Photoshop14. De overvloeimodus in Photoshop15. Werken met maskers in Photoshop16. Zelf aan de slagIn de aankondiging van de cursus Photoshop voor Beginners , geschreven door Elja, kun je ook al een aantal zeer enthousiaste reacties lezen van leden die de cursus gevolgd hebben.Johan is gaan schrijven om zijn foto's te kunnen verkopen. Hij is reis- en wildlifefotograaf. De meeste mensen hebben Photoshop omdat Adobe de combi Photoshop/Lightroom aanbiedt. In Lightroom beheer je je foto's en je gebruikt het als basis voor je standaard bewerkingen.Photoshopje voor zaken die met Lightroom niet kunnen. Het maken van montages (het combineren van beelden) of het verwijderen van storende objecten kan bijvoorbeeld het beste in Photoshop. De Camera-RAW editors zijn bij beide programma's praktisch hetzelfde.