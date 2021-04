De knop op de RF 50mm f/1.8 STM maakt het mogelijk om te wisselen tussen handmatig scherpstellen en de programmeerbare control ring.

Behalve deze functieschakelaar heeft de RF 50mm f/1,8 geen enkele andere knop, en is het een nette compacte plastic behuizing met de typische metalen ring voor de lensvatting.Het objectief varieert in lengte bij het scherpstellen. De lenskoker is slechts 43mm in diameter, wat ook de filtermaat is. Het lensdopje is klein en het is even opletten bij het plaatsen daarvan. Je drukt de lenskoker makkelijk in, tegen de werking van de STM motor in.