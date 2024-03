Review: De Zhiyun Molus X100 COB continu licht

Voor video is continu licht nodig. Tot voor kort gebruikte ik een paar LED-panelen. Maar de lichtopbrengst is niet bepaald indrukwekkend. In plaats daarvan koos ik voor de Zhiyun Molus X100 COB. Hoe bevalt dit licht na enkele maanden gebruik?



Voor continu licht zijn er een paar opties. Een gewone lamp, al dan niet gloeilamp, halogeen of een van de andere soorten, Een LED-paneel met een groot oppervlak en meerdere LED's in een patroon, of een COB licht, de afkorting voor Chip-on-Board.



Een COB licht is in feite een LED-lamp dat je kan vergelijken met een normale lamp voor continu licht. Het is een kleine bron van licht die gebruikt moet of kan worden met een lichtvormer zoals een softbox of paraplu.