Keuze van lichtbron voor je video opnames

Een Came TV 55 watt LED spot, een felle bundel licht met een specifiek doel. Een kostbare LED lamp met een beperkt inzetgebied. Denk goed na welke geschikt voor je is voor je tot aanschaf overgaat.

Hoeveel licht moeten ze dan opbrengen? De Amaran in de foto is een 60 watt LED lamp. Zelf zou ik misschien voor een 100 watt of zelfs 200 watt gaan, hoewel de 200 wat van Amaran een heel storende ventilator blijkt te hebben.Het idee is namelijk dat ik in een keer de juiste keuze maak, en niet later bedenk dat ik beter...Zoals je merkt is dat laatste al te laat, ik heb mijn LED panelen. Ze hebben al goed dienst gedaan, maar ik had een beter doordachte keuze kunnen maken. Maar wie weet, is een dergelijk LED paneel wel geschikt voor jou. Hopelijk kan dit verhaal de keuze voor jou wat makkelijker maken.Laat in een reactie weten wat je er van vindt. Wat zou jij kiezen (of heb je gekozen) en waarom? Heb je advies voor een bepaald LED paneel of LED lamp, deel deze dan ook in de reacties.