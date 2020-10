Review: Eizo CS2740 ColorEdge 4k monitor

Aan de achterkant zit een handige greep om de monitor vast te houden als je hem verplaatst. Verder vind je hier natuurlijk de diverse aansluitingen.



Je kunt de monitor losklikken van zijn standaard (bijvoorbeeld om hem op te hangen), maar standaard wordt hij al compleet aan zijn voet geleverd. Handig, want je hebt geen gedoe om je gloednieuwe monitor in elkaar te zetten.



Wanneer iemand anders je foto bekijkt ben je natuurlijk ook afhankelijk van het beeldscherm waarop hij of zij je foto bekijkt. Door te zorgen dat jouw eigen beeld zo correct mogelijk, is het uitgangspunt in elk geval goed.



Anders loop je kans dat je in je foto loopt te corrigeren voor je eigen beeldscherm. Dan zal de afwijking op een andere monitor vaak nog duidelijker zijn.





Beeldweergave

4K resolutie

Het belangrijkste bij een monitor is natuurlijk de beeldweergave. De 4K resolutie zorgt er in elk geval voor dat alles haarscherp weergeven wordt. Het ziet er echt prachtig uit op de Eizo.Ook weet de CS2740 een heel mooi 'mat' aanvoelend beeld te geven. Je hebt niet snel last van reflectie in je beeld.Bovendien zijn de kleuren heel neutraal. Je ziet bijvoorbeeld op de foto in het stukje hieronder ook dat mijn huidige Dell te warm ingesteld staat. Dit is in principe met kalibratie te corrigeren, maar op de Eizo is het al direct veel beter dan op mijn Dell.Persoonlijk ben ik nog niet zo'n fan van 4K. Ja, het ziet er prachtig scherp uit bij het bekijken van foto's en video's. Dat is het belangrijkste voordeel in mijn ogen.De 3840 bij 2160 pixels zijn er echter teveel om 'native' te gebruiken op een 27 inch monitor. Als je dat doet krijg je extreem kleine programma's en teksten. Ik vind dat niet lekker werken. De icoontjes en sliders in Lightroom zijn dan bijvoorbeeld minuscuul.