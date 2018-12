Review: Fotor, krachtige ontwerp en fotobewerkingstool

Conclusie

Komt Fotor-Edit in de buurt van een Photoshop-kloon of een Photoshop-wannabe? Nee. Niet eens in de buurt. Er zijn echter wel een paar krachtige tools ingebouwd die hun werk erg goed doen voor wat het programma eigenlijk is: een beeldverbeteraar. Veel beter dan al die apps voor je iPhone die ongeveer hetzelfde doen. En bovendien is het zo goed als gratis!Het belangrijkste verschil tussen Fotor Photo Editor en Photoshop is echter dat de laatste een werkbalk en lagenbenadering gebruikt, met hulpmiddelen waarmee je direct aan je foto kunt werken.Bijvoorbeeld een verdwaalde haar op het gezicht van je model wegclonen of een stukje kleding oplichten met de Dodge-tool. Met Fotor Photo Editor kun je alleen effecten en bewerkingen toepassen op de gehele afbeelding. Er is zelfs geen selectietool en je kunt dingen zoals lagen al helemaal vergeten.Denk echter niet dat Fotor Photo Editor 'basic' is. Klik op het pictogram Aanpassen en er zijn curves en niveaus-hulpmiddelen. Elders zijn er verticale en horizontale vervormingstools die ook kunnen helpen om het perspectief te fixeren.Maar er is geen ontkomen aan het feit dat Fotor Photo Editor voor het grootste deel zijn inspiratie haalt uit apps zoals Snapheal. Met andere woorden, filters en fixes met één klik zijn aan de orde van de dag.Vaak levert dit best mooie resultaten op, en kunnen ze zeker voor opvallende afbeeldingen zorgen. Het gaat hierbij echter minder om subtiele correcties en meer om iets stijlvols te maken voor je Facebook-wall of Instagram-feed.De meeste, zo niet alle, filters hebben slechts één aanpassingsschuifregelaar om het intensiteitsniveau te wijzigen. Een handjevol ervan trok wel mijn aandacht, waaronder Bokeh, die subtiele en aantrekkelijke bokeh in het beeld trok.Verschillende zeer nuttige functies vereisen echter dat je een upgrade naar Fotor Pro uitvoert. Als je dit niet doet, wordt er een watermerk over je afbeelding geplaatst wanneer je de tool in kwestie gebruikt. Opwaarderen kost 17,50 euro per jaar, of 5,50 euro als je maandelijks wilt betalen.Totdat je het geld poneert, blijven tamelijke bruikbare hulpmiddelen zoals ruisonderdrukking, lenscorrectie, ontwaseming en HSL-aanpassing buiten je beschikbaarheid.Of je zoveel wilt uitgeven aan een dergelijke app is twijfelachtig, vooral als je op zoek bent naar beeldcorrectie en bewerking op hoog niveau. Hoewel Pixelmator bijna drie keer zo duur is, kost het nog steeds minder dan 30 euro en dat is een eenmalige betaling, wat betekent dat je de app voor het leven kunt gebruiken.Het programma blinkt wel uit in eenvoudige bewerkingen. Veel daarvan zijn met slechts één klik te activeren. Het aantal filters, kaders en randen en teksteffecten is bijna overweldigend.Ik denk dat de doelgroep vooral in mensen zit die snel een geoptimaliseerde of opgeleukte foto op social media willen zetten. Voor veeleisende gebruikers zijn de aanpassingen iets te rigoreus.De twee extra opties: Collage en Design zijn echter leuke en handige tools waarmee je heel gemakkelijk tot mooie designs komt voor allerlei doeleinden. Denk aan kerst- of creatieve ansichtkaarten, posters, banners voor Facebook of e-mail en zelfs logo's.Voor mensen die geen zin hebben in de hoge instap van bijvoorbeeld Photoshop en die toch af en toe wat willen of moeten ontwerpen is dit echt een aanrader!