Review: Haida variabel grijsfilter met ingebouwde polarisatie

Het Haida CPL VND Pro II filter.

Het bijzondere aan dit filter is de ingebouwde polarisatie. Nu is het zo dat een variabel ND filter al gebaseerd is op de onderlinge rotatie van twee polarisatiefilters, maar de Haida CPL VND Pro II biedt je de mogelijkheid om behalve het roteren voor de gewenste ND sterkte ook het filter te roteren voor de polarisatie.De Haida CPL VND Pro II is een ND filter dat kan variëren tussen een 3 stops ND filter en een 7 stops ND filter. De beperking dat je niet minder of meer hebt voorkomt de gevreesde kruisvorming die ik in de review van de Haida M10 inset variabel ND filter liet zien.De ingestelde sterkte van het VND filter is af te lezen in de smalle rand die in de rode ring te vinden is. Een mooi afgewerkte hendel stelt je in staat om traploos de sterkte te variëren. Met andere woorden, je kunt elke gewenste sterkte tussen 3 en 7 stops gebruiken, je bent niet gelimiteerd tot hele, halve of zelfs tienden van stops.