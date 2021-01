Review: Het Canon RF 85mm macro objectief

Met de lensafwijkingscorrectie in de camera uitgeschakeld wordt de vignetering zichtbaar. Bij f2 is er ongeveer 3 stops vignetering, bij f/2,8 nog maar 1,4 stops.

De vignetering verbetert snel wanneer het diafragma naar f/2,8 en f/4 gedraaid wordt. Bij f/4 is er nog maar 0,6 stops vignetering over. Het vignet kan sowieso door de automatische lensverbetering in een camera gecompenseerd worden, zodat het nauwelijks of niet meer zichtbaar is.Licht van verschillende kleuren gaan elk op een andere manier door het objectief, waardoor er gekleurde randen optreden op de overgangen van licht en donker. Dit wordt chromatische aberratie genoemd (CA). Fabrikanten proberen op een slimme manieren dit effect te compenseren.De CA van de Canon RF 85mm macro is bij f/2 aanwezig in de vorm van paarse of groene randen, afhankelijk of het voor of achter het focus punt ligt. Dit effect wordt minder naarmate het diafragma dicht gedraaid wordt. Bij f/4 is de CA vrijwel verdwenen. Dit effect kan vaak ook binnen grenzen in de nabewerking gecorrigeerd worden.