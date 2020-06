Review: het Haida M10 filter systeem en de Red Diamond filters

Met de Fujifilm GFX 100 (beschikbaar gesteld door Cameraland.nl) en het Haida M10 filtersysteem op Lofoten, Noorwegen

Conclusie en advies

In eerste instantie had ik mijn twijfels over het vrij kunnen ronddraaien van de filterhouder, maar de constructie is dusdanig dat er geen gevaar is dat de houder los komt.Ik merkte dat het zelfs fijn was dat de houder vrij te roteren was, zodat het eenvoudiger is om de filters in de juiste positie te zetten. Er is geen klein ontgrendelingsschroefje dat in de weg zit.Na de reis Winter op Lofoten heb ik de filters continu gebruikt in allerlei situaties die minder bar en grimmig waren. Het gebruik van de Haida M10 houder is plezierig en vriendelijk. Elk objectief heeft nu een adapter ring die continu erop zit, zodat ik in een handomdraai, met één hand zelfs, de houder kan plaatsen.