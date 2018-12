Review: Luminar 3 met bibliotheekfunctie

Lightroom versus Luminar 3 library

Conclusie

Ik was al behoorlijk enthousiast over Luminar's kwaliteiten als een geweldig hulpmiddel voor beeldbewerking en dat is in de loop der tijd alleen maar beter geworden. De ontwikkelingen schrijden voort en vooral de AI (Artificial Intelligence) functies worden steeds beter en nemen veel werk uit handen.Onder de 51 filters die momenteel in Luminar zitten, zitten er een paar die gewoon nergens anders bestaan ​​en waar ik inmiddels regelmatig gebruik van maak. Ik zal Luminar niet snel de rug toekeren, maar Lightroom evenmin...Of fotografen Lightroom nu zullen verlaten en gaan overstappen op Luminar 3 met bibliotheken betwijfel ik toch nog een beetje. Vooral niet als je al catalogi in Lightroom hebt en afhankelijk bent vanenMaar zodra de importeer functie voor je Lightroom catalogus ingebouwd is (die zal in de loop van 2019 wel worden toegevoegd en misschien daarnaast ook andere updates voor trefwoorden en bijschriften) zou dit best een aantal verstokte Lightroom-gebruikers over de streep kunnen trekken.Want hoewel je met een eenvoudige zoekopdracht op trefwoord nog niet in de bibliotheek naar bijvoorbeeld al je hondenfoto's kunt zoeken, kun je nog wel via een mapstructuur navigeren om de desbetreffende foto's te vinden Je kunt er dan nieuwe sterbeoordelingen aan toevoegen en ze vervolgens in Luminar bewerken.Als je je foto's nog nooit eerder georganiseerd hebt of je hebt gewoon niet veel foto's (die georganiseerd moeten worden om ze te kunnen terugvinden), dan zul je waarschijnlijk nu al heel enthousiast zijn over de nieuwe bibliotheken in Luminar 3.Aanpassingssynchronisatie en supersnelle import zijn absolute pluspunten. Als je eenmaal wat foto's hebt georganiseerd, is het vrij simpel om heen en weer te switchen tussen de bibliotheek en de bewerkmodus. Ondanks enkele vertragingen hier en daar, versnelt het je workflow toch wel degelijk!Het programma is misschien nog niet helemaal perfect voor wat je zou willen, maar je kunt wachten op de verbeteringen die ongetwijfeld snel gaan komen!En als je tenslotte de prijs bekijkt: dit is een gratis upgrade voor Luminar 2018-gebruikers! En de normale prijs van Luminar 3 met bibliotheken is slechts 59 euro!Gezien de prijs en de functies die nog in de maak zijn, kan ik me niemand voorstellen die Luminar niet zou willen gebruiken. De bewerkingsmogelijkheden alleen al zijn minstens het drievoudige waard van de prijs waarvoor het nu verkocht wordt.