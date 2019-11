Review: Nikon Z 50

Voorbeeldafbeeldingen

Mijn eerste 'hands-on' tijd met de Z 50 in Lemele was kort. Ik had slechts één dag tijd om hem uit te proberen. Ik verwachtte niet veel van het resultaat, zeker ook omdat ik veel 'wildlife' fotografie heb gedaan. Ik heb veel momenten gemist omdat ik het autofocussysteem nog niet onder de knie had.En als spiegelreflex-gebruiker moest ik erg wennen aan het gebruik van zo'n kleine systeemcamera met electronische zoeker. Bovendien heb ik veel vogels door het raam heen gefotografeerd, wat het focussen ook niet vergemakkelijkt.Maar het resultaat verraste me enorm! De shots die gelukt waren (en dat waren er echt veel) waren bijzonder scherp en de kleuren spatten bijna van het scherm!Je kunt de afbeeldingen in dit artikel (allemaal gemaakt met de Z 50) bekijken om een ​​idee te krijgen van de resultaten waartoe dit toestel in staat is (rekening houdend met het feit dat mijn tijd met de camera kort was), dat ik me vaak in relatief donkere omstandigheden bevond en de camera eenvoudig moest gebruiken bij hoge ISO-instellingen.