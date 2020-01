Review: Nikon Z 6 full-frame systeemcamera

De autofocus van de Z 6 stelt scherp en doet zeer goed werk bij het volgen van onderwerpen in de meeste situaties bij zowel 9 foto's per seconde (geen live beeld) als 5,5 foto's per seconde (met live beeld). Een snellere burst-snelheid tot 12 foto's per seconde is beschikbaar, hoewel de belichting dan is vergrendeld.



Scherpstellen met weinig licht is goed, waarbij de Z6 in de meeste situaties gelijke tred houdt met de Sony a7 III, hoewel Canon's EOS R nog steeds de winnaar is bij weinig licht is.



Frustrerend is dat de Z6 in de Auto Area-modus (met continue autofocus) soms niet kan scherpstellen op een nieuw onderwerp, zelfs als je de ontspanknop loslaat en opnieuw scherpstelt.



Nikon heeft echt zijn huiswerk wel gedaan bij het ontwikkelen van zijn eerste twee full-frame spiegelloze camera's. Hoewel de Z 6 de de Sony a7 III niet omverwerpt, komt hij wel behoorlijk dichtbij.



Over het algemeen is de Z 6 een dusdanig overtuigend product dat het Nikon spiegelreflex-gebruikers zeker weleens zou kunnen weerhouden om naar andere merken over te stappen.