Review: Skylum's AI Sky Enhancer filter

Je kunt n licentie gebruiken op maximaal 5 computers! Luminar 2018 is in principe een standalone programma, maar kan eventueel ook worden gebruikt als plug-in in Adobe Photoshop, Lightroom, Apple Aperture en Photos for Mac. Op die manieren kun je Luminar 2018 gemakkelijk integreren in je eigen workflow.



Al met al biedt het programma gebruikers alle functionaliteit die je van een volwaardig beeldbewerkingsprogramma mag verwachten, zoals RAW-ondersteuning, lagen, filters, voorinstellingen, aanpasbare gebruikersinterface, maskers, niet-destructieve bewerkingen et cetera.





AI Sky Enhancer

Met de preset Sky Enhancer kun je door middel van een Adjustable Gradient en een Polarizing Filter ook luchten verbeteren. Nadeel van deze voorinstelling is dat ook andere delen in de opname door het verloopfilter en het polarisatiefilter worden benvloed.Als je een foto hebt waarin bijvoorbeeld ook water zichtbaar is, wordt niet alleen de lucht maar ook het water blauwer gemaakt door deze preset. Het filter AI Sky Enhancer doet wat dat betreft haar werk veel beter.En de werking is echt heel eenvoudig. Je opent de te bewerken foto, je past het eventueel eerst naar wens helemaal aan en en vervolgens kies je in de Filters Catalog onder Essential het filter AI Sky Enhancer.In het venster Layers verschijnt nu het filter AI Sky Enhancer en via de bijbehorende schuifbalk Amount kun je vervolgens de mate waarin je het filter op de geopende foto wil toepassen instellen. Je ziet meteen dat ook echt alleen de lucht wordt aangepakt.Is de schuifbalk Amount na het toepassen van het filter grijs en niet beschikbaar, dan heeft het filter geen lucht in het beeld gedetecteerd of is een verbetering niet nodig.