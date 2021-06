Review: Sony A1 mirrorless camera

Een overzicht van de bediening van de Sony A1.

Het LCD scherm en het menu

Wat knoppen betreft zie ik een flinke verbetering in kwaliteit. Ze hebben een duidelijk drukpunt en ze voelen of het algemeen minder sponzig aan. De rotatieschijf op de achterzijde is een uitzondering, waarover later meer.De Sony A1 heeft een kantelbaar scherm gekregen. Het is helaas geen volledig beweegbaar scherm geworden zoals dat op de Sony A7S III te vinden is. Het is natuurlijk een persoonlijke voorkeur of je een kantelscherm of een volledig beweegbaar scherm wil hebben.Het LCD scherm heeft nu een volledige touchscreen functionaliteit. Voorheen was dit sterk beperkt tot een AF punt aanwijzen of bij het terugkijken van je foto's. Gelukkig geeft Sony nu de mogelijkheid om alles via het touchscreen te bedienen.Het menu kan via het touch screen bedient worden, net als het Fn menu. Het is ook mogelijk om via swipen het AF punt te verplaatsen. Zelfs als je je oog voor de zoeker hebt.