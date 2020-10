Review: Tether Tools Air Direct voor draadloos tethered fotografie

De Air Direct plaats je op de flitsschoen, en de kabel verbind je met de camera.

Opstarten en aansluiten

Het is ook mogelijk om de Air Direct via een USB van stroom te voorzien, met bijvoorbeeld een extern accu pack. Dit levert wel weer iets extra's dat je bij je moet dragen, of aan de camera moet bevestigen. Het is beter om de LP-E6 accu te gebruiken, want het gaat ten slotte om het draadloze.Er zijn wat handelingen nodig om de Air Direct voor het eerst te gebruiken. Je hebt er een App voor nodig, of een speciaal stukje software. Je kunt op de unit kiezen welke je gebruikt: de ADU software, of de mobile app.Ik heb gebruik gemaakt van de ADU software om de Air Direct verbinding te laten maken met de laptop. Je kunt daarbij kiezen voor een 2,4 Ghz of 5 Ghz verbinding. Omdat de Air Direct gebruik maakt van een wifi signaal, is het nodig om je laptop verbinding te laten maken met het Air Direct netwerk.