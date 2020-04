Review: Topaz DeNoise AI

Werking

De hoeveelheid ruisonderdrukking; Het verhogen van de scherpte; Het behoud van details. Het kiezen voor meer behoud van details brengt de ruis ook weer een beetje terug.

Er zijn drie instellingen, wat naam en werking betreft overeenkomend met wat je in de meeste software aantreft, namelijk:Je foto's worden geanalyseerd, waarbij pixels die naast elkaar liggen worden vergeleken. Als er een afwijkende pixel te midden van heel veel blauwe of zwarte pixels gevonden wordt, dan gaat het programma er vanuit dat dit niet klopt.De pixel wordt zwart of blauw gemaakt. Daarmee wordt de kleur egaler. En hoe sterker je het effect zet, hoe egaler het resultaat. Door het intelligente algoritme, blijft het eindresultaat toch redelijk scherp, daar waar de software geen of weinig ruis heeft gezien.Als je de schuifregelaars in DeNoise AI agressief gebruikt, verlies je wat details, voeg je wat halo's toe, of verhoog je de scherpte in een dusdanige mate dat je een micro-beeldonderbreking ziet.