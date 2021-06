Review van de Canon EOS M50 mark II

Het klapscherm van de Canon EOS M50 mark II maakt het ideaal om te vloggen. Je ziet hoe je zelf in beeld bent. De camera is licht genoeg om op een selfiestick te gebruiken.

24,1 megapixel APS-C CMOS sensor



4K 24 fps, FHD 50 fps en 100 fps in HD



2,3 miljoen beeldpunten OLED EVF



WiFi en Bluetooth



Bereik van ISO 100 tot ISO 25.600 (uit te breiden tot ISO 51.200)



3 inch volledig beweegbaar touch screen van 1mp en Clear View LCD II



7,4 foto's per seconde continu fotografie (10 fps met AF lock)



Volledig geluidloos fotograferen



Dual Pixel CMOS autofocus met 143 AF punten met 88% / 100% beeldvlak



Touch&drag AF om AF punt op het LCD scherm te verslepen, ook wanneer je door de zoeker kijkt



5-assige beeldstabilisatie



Gecomprimeerd CR3 Raw file mogelijk (Craw)



Dezelfde sensor, dezelfde kwaliteit in een compacte body

Wat gelijk is gebleven zijn de volgende specificaties:De sensor die de EOS M50 mark II (en dus ook de EOS M50) heeft, is dezelfde die ook in veel APS-C camera's van Canon terug te vinden is. Ik noem in de video die ik opgenomen heb de Canon EOS 7D mark II, maar dit is niet helemaal correct.De M50 mark II heeft namelijk een 24,1 megapixel sensor. Toch is het dezelfde type sensor. Je kunt dan ook dezelfde beeldkwaliteit in de EOS M50 mark II verwachten, maar dan in een extreem compacte camerabody.