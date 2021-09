Review: Sony ZV-E10 vlogcamera

Tijdens het filmen wordt een groot rood kader om het beeld getoond. Hiermee is overduidelijk dat je aan het opnemen bent. Er is bovendien een rode LED aan de voorzijde die eventueel uitgezet kan worden.



Hoewel de camera een snelmenu heeft, is dit niet te bedienen als het scherm naar voren is geklapt. Je moet het terugdraaien voordat je het kan bedienen. Dat geldt ook voor het normale menu.



De enige mogelijkheid om een instelling te wijzigen als je aan het vloggen bent, is het programmeren van de background-defocus knop, wat gelijk is aan de C1 toets op de GP-VPTBT Bluetooth grip.



Filmen kan in 4K of full HD met 25 frames per seconde. Wil je naar 30 frames per seconde, dan zal de 4K resolutie een 1,23x crop geven. In de full HD resolutie heb je de beschikking over slowmotion. Hou ook daar rekening met een kleine crop van 1,14x.