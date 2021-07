ACDsee Gemstone als Photoshop alternatief

ACDsee is geen nieuwkomer. Het bestaat al vele jaren en heeft een uitgebreid pakket aan software voor de fotograaf. Nu is er ACDsee Gemstone, een nieuw programma dat misschien een goed alternatief is voor Photoshop. Momenteel kun je de béta versie gratis downloaden zonder koopverplichting.



Gemstone is een nieuw programma met een multi-document interface. Het ondersteund het gebruik van lagen en de ingebouwde raw editor ondersteund de bestanden van maar liefst 500 camera modellen. Dat is op het moment van dit schrijven.