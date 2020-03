Adobe geeft iedereen 2 maanden gratis Creative Cloud

Het bedrijf heeft deze promotie nergens aangekondigd en je moet een paar stappen volgen om ervan te profiteren. Hier is een stapsgewijze handleiding over hoe u binnen een paar minuten uw gratis twee maanden kunt krijgen.



Stap 1: log in op je CC-account

Ga naar de website van Adobe en log in op je Creative Cloud-account.



Stap 2: Annuleer je plan

Klik op je accountoverzichtspagina op de link Plan annuleren op je huidige abonnement (maak je geen zorgen, je annuleert niet echt je account).