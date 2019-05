Adobe start met beta voor Photoshop CC op iPad

Photoshop CC beta voor iPad gestart

Synchronisatie tussen iPad en desktop

Zo kun je je aanmelden

Het was al mogelijk om een uitgeklede versie van Photoshop voor iOS te gebruiken, maar daarbij greep je voor veel functies mis. De interface ziet er nu hetzelfde uit als de desktopversie, maar geoptimaliseerd voor aanraakbediening en met cloudsynchronisatie.Adobe werkt aan een plan om in de toekomst meer functionaliteit toe te voegen. Naast touch kan je ook de Apple Pencil gebruiken en wordt beter gebruik gemaakt van het groter schermformaat. Zo is er een paneel met diverse tools aan de linkerkant van het scherm te zien. Aan de rechterkant kun je lagen beheren.De gebruikersinterface werkt ook met PSD-bestanden, maskers en andere functies die je normaal alleen op de desktop kon gebruiken. Daarnaast is hij contextafhankelijk en worden opties en menu's die op een bepaald moment van pas komen getoond.Omdat Adobe dezelfde codebase heeft gebruikt, kun je gemakkelijk op de iPad verder werken aan een project waar je op de Mac aan bent begonnen. De voortgang van je werk wordt automatisch gesynchroniseerd tussen iPad en desktop.Adobe heeft nu laten weten dat je je kunt aanmelden voor het betaprogramma. Photoshop CC voor iPad komt later dit jaar beschikbaar voor iedereen.Bestaande Creative Cloud-gebruikers krijgen via e-mail de uitnodiging om de software te gaan proberen. Je krijgt een link naar een Google-formulier waar je je e-mailadres, naam en motivatie kunt achterlaten.