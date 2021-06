De nieuwe Lightroom update biedt nu superresolutie

Adobe heeft weer een nieuwe update voor zowel Lightroom als Lightroom Classic. Beide versie bieden nu de optie om superresolutie te gebruiken. Hiermee maak je van je 12 megapixel foto een 48 megapixel foto, of je 24 megapixel foto een 96 megapixel foto.



Enige tijd geleden introduceerde Adobe de optie superresolutie aan bij het gebruik van Adobe Camera Raw. Opende je een foto in dit programma, dan was het mogelijk om het beeld maar liefst 4 keer zo groot te maken zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies.



Je kunt mijn video tutorial over deze optie terug zien via het artikel dat ik er over geschreven heb.



Bij de introductie van superresolutie in Adobe Camera Raw liet Adobe ook weten dat deze functie te zijner tijd aan Lightroom en Lightroom Classic toegevoegd zou worden. Dat is nu met de laatste update gebeurd.



Met deze update zal Lightroom de versie 4.3 gekregen hebben. Lightroom Classic heeft dan versie 10.3 gekregen. Heb je deze versie nog niet ge´nstalleerd, ga deze dan updaten via de Creative Cloud app. Alleen dan kun je superresolutie gaan gebruiken.





Superresolutie in Lightroom

In Lightroom, de versie die vroeger Lightroom CC genoemd werd, krijg je de optie superresolutie door op een foto op de rechtermuis te klikken. Selecteer de optie 'verbeteren' en vink in het venster dan opent 'superresolutie' aan.