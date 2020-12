De nieuwe Luminar AI is vanaf nu verkrijgbaar

De bewerkingen die je in Luminar 4.2 hebt gedaan, zullen niet zichtbaar zijn in Luminar AI. Of dat erg is, is nog maar de vraag. Luminar AI maakt namelijk heel veel gebruik van voorinstellingen, de zogenaamde sjablonen, waardoor handmatige bewerkingen waarschijnlijk veel minder nodig zullen zijn.



Ik ben inmiddels gestart met een video cursus over Luminar AI op Photofacts Academy waarin ik je alle mogelijkheden van Luminar AI laat zien. Ik zal daarbij indien nodig naar de cursus Luminar 4.2 verwijzen. Hoewel dit als een heel ander programma gezien moet worden, zijn er toch veel functies die vergelijkbaar of hetzelfde zijn.