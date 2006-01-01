Een collage maken in Affinity in negen stappen

Wil je een collage van een selectie foto's maken? Dan kan dat een hele puzzel zijn om ze op de gewenste manier op een canvas te plaatsen. In Affinity is het mogelijk om een sjabloon te maken. Daarmee wordt het maken van een collage kinderspel.



Een collage maken van foto's heb ik altijd lastig gevonden. Met name het uitzoeken in welke grootte en welke verhouding de foto's in de collage moeten verschijnen. Het is continu het formaat aanpassen en croppen.



In Affinity is het mogelijk om plaatshouders (placeholders) te maken. Je kiest dan vooraf hoe de collage van foto's eruit moet zien. Je kan het zo simpel of ingewikkeld maken als je wilt. Het vullen met foto's zal echter heel eenvoudig zijn.



Hoe je te werk gaat leg ik stap voor stap uit. Ik ga er wel vanuit dat je de basis van Affinity kent. Mocht dat niet zo zijn, dan is er bij Photofacts Academy natuurlijk een beginnerscursus over.





1 - Maak een leeg canvas

Maak als eerste een leeg canvas aan. Je kan de dimensies in pixels kiezen, wat perfect is voor online gebruik. Kies bij voorkeur een formaat dat voldoende groot is. Kleiner maken kan altijd nog.