Een interessante firmware update voor de Nikon Z6 II en Z7 II

Er is nog een extra optie beschikbaar gekomen. De Nikon Z6 II en Z7 II hebben ondersteuning gekregen voor Blackmagic RAW video. Maar deze update krijg je niet zomaar. Wil je RAW video opnemen naar een externe recorder, dan zal de camera opgestuurd moeten worden naar een Nikon Service punt.



Bovendien is deze update voor RAW video niet gratis. Wat de kosten voor de Europese gebruiker zijn heb ik nog niet kunnen vinden. Om een indicatie te krijgen, elders kost deze update 200 dollar.



De firmware update voor de Nikon Z6 II is te downloaden via deze link.



De firmware update voor de Nikon Z7 II is te downloaden via deze link.



Beiden linken naar het officiŽle Nikon downloadcentrum.