Een nieuwe update van Lightroom Classic

Er is weer een nieuwe update van Lightroom Classic en Lightroom CC. Beide programma's hebben kleine en grote veranderingen die het werken prettiger, makkelijker, flexibeler en sneller maken. In dit artikel een overzicht van de wijzigingen in Lightroom Classic.



De aanpassingen die Adobe zijn niet in alle aspecten enorm te noemen. Afgezien van een aantal toevoegingen, zijn er ook een paar lastige puntjes aangepakt die het werken in het programma prettiger of zelfs makkelijker kunnen maken.