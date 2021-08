Lens correctie voor Canon, Tamron en Sigma objectieven zijn verbeterd en er is ondersteuning voor nieuwe raw bestanden.

De update brengt ook ondersteuning voor de X-trans bestanden van Fujifilm.



Ben je een astro fotograaf? Dan zijn er ook verbeteringen voor het gebruik van FITS bestanden, die nu direct in de Photo Persona geopend kunnen worden, en het bewerken van stacks met verschillende filters.



De portret fotograaf krijgt de mogelijkheid tot een median blur methode in de Frequency Separation filter waarmee de huid van je model nog beter bewerkt kan worden.