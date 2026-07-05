Hasselblad RAW-bestanden eindelijk rechtstreeks te gebruiken in Capture One



Zelf schiet ik ongeveer een half jaar met een Hasselblad-camera, maar voor het beheren en bewerken van mijn foto's gebruik ik Lightroom Classic. Daar kun je de RAW-bestanden van Hasselblad al gewoon openen.



Voor gebruikers van Capture One lag dat anders. Zij konden de originele Hasselblad RAW-bestanden tot nu toe niet rechtstreeks in het programma verwerken. Daarvoor was eerst een tussenstap via Hasselblads eigen Phocus-software of een conversie naar een ander bestandsformaat nodig.



Met de komst van Capture One 16.8.3 is dat eindelijk veranderd. Hasselblad en Capture One zijn een officiële samenwerking aangegaan, waardoor de originele 16-bits .3FR-bestanden voortaan direct kunnen worden geïmporteerd, georganiseerd en bewerkt in Capture One.





Voorlopig drie Hasselblad-camera's

Kleur- en objectiefprofielen

Tethered fotograferen volgt later

Waarom duurde dit zo lang?

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De ondersteuning geldt bij de introductie voor drie recente 100-megapixelmodellen:- Hasselblad X2D 100C- Hasselblad X2D II 100C- Hasselblad CFV 100C digitale achterwandOudere camera's, zoals de X1D en X1D II, worden vooralsnog niet genoemd. De toevoeging betekent dus nog niet dat Capture One nu automatisch met ieder digitaal Hasselblad-model overweg kan.De ondersteuning is ook beschikbaar in Capture One Mobile 3.3.4. Daarmee kunnen de bestanden niet alleen op een desktopcomputer, maar ook mobiel worden verwerkt.Capture One heeft niet simpelweg ondersteuning toegevoegd waarmee het programma de bestanden alleen kan openen. Voor ieder van de drie camera's zijn specifieke kleurprofielen ontwikkeld. Die moeten ervoor zorgen dat de kenmerkende kleurweergave van Hasselblad ook binnen Capture One goed behouden blijft.Daarnaast bevat de update profielen voor alle negentien Hasselblad XCD-objectieven. Daarmee kan Capture One onder andere lichtafval, vervorming en chromatische aberratie automatisch corrigeren.Belangrijk, want juist de kleurweergave is voor veel fotografen een belangrijke reden om voor Hasselblad te kiezen. Een algemene RAW-conversie waarbij een deel van dat karakter verloren gaat, zou daarom weinig aantrekkelijk zijn.De mogelijkheid om een Hasselblad-camera rechtstreeks vanuit Capture One te bedienen, zit nog niet in deze update. Ondersteuning voor tethered fotograferen staat gepland voor later in 2026. Voor studio-, mode- en commerciële fotografen is dat waarschijnlijk een belangrijke volgende stap.Capture One wordt binnen deze sectoren veel gebruikt vanwege zijn uitgebreide mogelijkheden voor tethered fotograferen, samenwerken met klanten en het direct beoordelen van beelden op een groot scherm.Dat Capture One Hasselblad zo lang niet ondersteunde, was opvallend. Beide merken richten zich immers nadrukkelijk op professionele fotografen.Waarschijnlijk speelde de historische concurrentie tussen Hasselblad en Phase One hierbij een rol. Capture One was oorspronkelijk onderdeel van Phase One, maar opereert sinds 2020 als zelfstandig bedrijf.Capture One wil zelf niet uitgebreid ingaan op deze voorgeschiedenis en zegt vooral te hebben geluisterd naar de jarenlange vraag van fotografen om Hasselblad-ondersteuning.Toevoegen van de Capture One-ondersteuning betekent overigens niet dat Hasselblad stopt met Phocus. Volgens Hasselblad blijft de eigen software gewoon bestaan en verder ontwikkeld worden.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.