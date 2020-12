ImageMagick, fotobewerken op de commandoregel & Lightroom

Hoewel zowel Photoshop als ImageMagick in 1987 het levenslicht zagen, kent iedereen Photoshop, maar wie heeft gehoord van ImageMagick? In deze blog wil ik jullie kort bekend maken met ImageMagick. En je tippen over de krachtige combinatie met Lightroom.



Voordat ik in ga op wat ImageMagick is en kan, wil ik je alvast tippen dat, voor mij, ImageMagick pas echt interessant wordt in combinatie met Lightroom. Maar daarover straks meer.





Wat is ImageMagick

Use ImageMagick® to create, edit, compose, or convert bitmap images. It can read and write images in a variety of formats (over 200) including PNG, JPEG, GIF, HEIC, TIFF, DPX, EXR, WebP, Postscript, PDF, and SVG.



ImageMagick can resize, flip, mirror, rotate, distort, shear and transform images, adjust image colors, apply various special effects, or draw text, lines, polygons, ellipses and Bézier curves.

Een paar voorbeelden

Photo by Gabriel Silvério on Unsplash

magick montage -background black -geometry +4+3 *cartoon.jpg montage.jpg

Waarvoor te gebruiken

ImageMagick en Lightroom

Aan de gang met ImageMagick en ondersteuning

Achtergrond informatie

