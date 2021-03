Je fotocatalogus meenemen naar een ander pakket

Heb jij Luminar 4 gekocht en al je foto's daarin ondergebracht? Dan weet je dat je met Luminar AI weer helemaal opnieuw moet beginnen, omdat de catalogus niet overgezet kan worden.



Maar dit is nu toch mogelijk geworden met hulp van Avalanche. Zet nu elke catalogus om naar een andere.





Ben je niet tevreden over je fotobewerkingsprogramma? Of wil je misschien een andere proberen? Dan kan het gebrek aan de mogelijkheid om je fotocatalogus om te zetten je tegenhouden.Je hebt misschien al jaren werk zitten in het bewerken van je foto's, en het beheren van je foto bibliotheek. Het overstappen naar andere software kan dan een drempel zijn als je al die bewerkingen en de verzamelingen, selecties en verdelingen kwijt raakt. Jaren werk verdwijnt dan als sneeuw voor de zon.De nieuwe Luminar AI is daar een goed voorbeeld van. De fabrikant heeft geen mogelijkheid geboden om de fotobibliotheek van Luminar 4 over te nemen, waardoor je met de overstap naar de nieuwe software al je bewerkingen kwijt raakt.Voor 100 foto's is dat nog niet zo erg, maar als je duizenden of tienduizenden foto's in je bibliotheek hebt staan kan dat een ramp zijn.De software Avalanche van CYME geeft je nu de mogelijkheid om al die verschillende catalogi om te zetten naar een andere zonder dat je al het werk verliest. Niet alleen je foto's worden omgezet naar een nieuwe catalogus, maar ook de bewerkingen.