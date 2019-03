Keyword exporter Lighroom plug-in - het verhaal erachter

Ontstaan

Voorbeelden

Voor een webshop moeten alle productfoto's geëxporteerd worden in directory's per product, productgroep of per leverancier;

Een fotograaf krijgt de opdracht om alle personeelsleden te fotograferen. Daarbij geldt de eis dat bij de oplevering alle foto's per medewerker in een eigen folder / directory moeten worden aangeleverd. Of alle medewerkers per regio.

Vele opties

White list

Black list

Maatwerkopdrachten

Proefversie & verkoop

Feedback

Achtergrond informatie

LightroomStatistics.com (LightroomStatistics is het bedrijf dat naast Lightroom plug-ins ook analyse software uitbrengt voor het analyseren van het gebruik van Lightroom en over je camera en lenzen);



Keyword exporter plug-in;



Website LightroomStatistics;



Photographers-Toolbox, marktplaats voor Lightroom plug-ins (alle).

Deze plug-in is ontstaan uit een maatwerkopdracht van een professionele fotograaf. Daarover later meer. Hij wilde tijdens het exporteren de foto's automatisch kunnen opslaan in verschillende mappen, afhankelijk van de foto.De plug-in gebruikt hiervoor de trefwoorden / keywords. Daarbij kun je aangeven welke trefwoorden juist wel (white list) of juist niet (black list) gebruikt moeten worden.De productbeschrijving geeft alle mogelijkheden weer.Meestal is het niet wenselijk dat voor ieder trefwoord een directory wordt gemaakt tijdens het exporteren. Daarop is de plug-in voorbereid. De gebruiker kan zelf opgeven welke trefwoorden juist wel of juist niet gebruikt mogen worden. Ook kunnen vaste directory's altijd gemaakt en gebruikt worden los van de trefwoorden.Met een “white list” kun je aangeven welke trefwoorden resulteren in een directory. De rest wordt genegeerd.Omgekeerd, met een black list kun je aangeven voor welke trefwoorden geen directory moet worden aangemaakt. Voor alle andere trefwoorden gebeurt dat dan wel.Soms krijg ik vragen voor het maken van een Lightroom plug-in. Als de plug-in voor andere gebruikers ook interessant kan zijn, dan bied ik de opdrachtgever de mogelijkheid aan om de plug-in voor hem te maken, waarbij ik een gedeelte van de ontwikkelkosten voor mijn rekening neem, met het recht om hem vervolgens zelf te mogen verkopen.Een win-win voor beide partijen. In sommige gevallen is dit onwenselijk vanwege concurrentievoordeel.De (proefversie van de) plug-in kun je vinden op de Photographers-Toolbox.com website. De proefversie kan maximaal vijf foto's per keer verwerken.Ervaar jij ook de belemmering van het niet dynamisch kunnen exporteren naar directory's afhankelijk van de foto, beschrijf dan jouw situatie hieronder. Ik ben heel benieuwd.Meer informatie kun je vinden via onderstaande links: