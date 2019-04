Luminar Flex: geavanceerde plugin voor fotobewerking

In Lightroom blijven met Luminar Flex

Naar Luminar heb ik uitgebreid gekeken en ik ben er zeer enthousiast over. Toch blijf ik Lightroom trouw omdat mijn foto's daar zo goed in gesorteerd staan met mijn trefwoorden en verzamelingen. Het maken van een goede bibliotheekfunctie is nog niet zo gemakkelijk en dat is de reden dat veel gebruikers toch maar bij Lightroom blijven.Met de Luminar Flex-plug-in kun je nu in Lightroom je bewerkte foto's in je eigen Lightroom-bibliotheek houden en toch gebruik maken van die 'innovatieve' bewerkingsmogelijkheden van Luminar.Luminar Flex werkt hetzelfde als andere bewerkings-plug-ins in Lightroom. Je installeert hem met de installer van Skylum. Klik met rechts op een foto die je in Luminar Flex wilt bewerken en in het pop-up-menu dat verschijnt kies je voorVervolgens krijg je een dialoogvenster te zien waarin je kunt aangeven hoe de te bewerken foto moet worden gerenderd. Raw-bestanden worden omgezet naar een nieuw bestand.De beste instelling is TIFF, 16-bits en ProPhoto RGB. Zodra Lightroom het bestand gegenereerd heeft (met de aanpassingen die je al in Lightroom hebt gedaan) switch je naar Luminar Flex waar waar je al je AI-aanpassingen kunt doen. Nadat je de aanpassingen hebt gedaan kies je voor Apply en ga terug naar Lightroom.