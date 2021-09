Van wat ik ervan begrijp is dat het eigenlijk een update is van Luminar AI, maar dan verpakt in een nieuw naampje. Je krijgt nu opnieuw nog meer controle over de edits die Luminar doet in je foto's.



Skylum werkt bij Luminar dan wel niet met een maandlicentie, maar als je elk jaar de nieuwste versie van het programma moet kopen ben je uiteindelijk ook niet veel goedkoper uit.



De eerste 30.000 bestellers krijgen het pakket voor 59 euro. Het programma verschijnt dus wel pas tegen het eind van dit jaar.



» Luminar Neo



