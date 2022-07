Luminar NEO komt met een nieuwe update

Luminar (Skylum) heeft een nieuwe update aangekondigd. Het wordt nu mogelijk om een belichtingstrapje in de software samen te voegen tot een HDR opname. Er komt ook de mogelijkheid om de functie doordrukken en tegenhouden (dodge and burn) te gebruiken.



Tot op heden was het onmogelijk om in Luminar een HDR opname te genereren uit meerdere belichtingen. Je was daarvoor afhankelijk van een apart software pakket, zoals Aurora HDR. Skylum, het bedrijf achter Luminar, kondigt nu aan dat vanaf 28 juli een plugin voor Luminar NEO beschikbaar zal komen.