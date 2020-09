LuminarAI gaat je foto's voor je bewerken

Heel duidelijk is Skylum nog niet over het LuminarAI gaat werken. De software heeft kennis van duizende (bewerkte) foto's en gaat je suggesties doen voor de bewerking van jouw foto's.



Je kunt dan zelf aangeven of je de suggestie wil gebruiken of niet. Ook kun je nog aanpassingen doen op de voorstellen.



Stel dat je bijvoorbeeld de lucht in één van je foto's wilt gaan vervangen. LuminarAI zoekt dan uit je foto's van luchten passende luchten voor jouw foto en corrigeert de kleuren waar nodig. Je krijgt het resultaat te zien en kunt dan kiezen om het te behouden of opnieuw te proberen.



Ook portretfotografen worden geholpen met automatische aanpassingen van lichaam, gezicht, ogen en imperfecties.



Dit zijn op zich dingen die nu ook al kunnen met Luminar. Het grote verschil is dat je minder zelf hoeft na te denken over welke aanpassing je wilt gaan doen: het programma doet suggesties voor wat -volgens LuminarAI- zou werken.



Als het je aanspreekt kun je LuminarAI nu al kopen voor de 'early bird'-prijs. Je betaalt dan 79 euro in plaats van 99 euro. Deze prijs geldt voor de eerste 30.000 klanten.



Luminar AI komt waarschijnlijk pas eind dit jaar uit.



Ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk gaat werken. In eerste instantie zullen de meeste fotografen hun eigen bewerking willen doen. Als LuminarAI het voor elkaar krijgt om jouw bewerkingsstijl te leren en zo foto's naar jouw smaak te bewerken zou het toch een aardig succes kunnen worden.



Tot die tijd kun je natuurlijk ook al mooie resultaten halen met Luminar 4, waarvan Skylum aangeeft dat de ontwikkeling ervan gewoon door blijft gaan.



Mocht je nog hulp nodig hebben om je foto's met Luminar 4 te bewerken; op Photofacts Academy hebben we een praktische cursus Luminar 4.