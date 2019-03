Oscar-geïnspireerde presets voor Luminar en Lightroom

Je kunt het met de beslissing van de jury eens zijn of niet, maar je merkt absoluut dat alle Oscar-winnende films hun eigen visuele stijlen hebben. Daarom heeft Skylum samen met de in Los Angeles gevestigde commerciŽle fotograaf, Ilya Nodia, een reeks op Hollywood-geÔnspireerde looks voor Luminar en Lightroom gemaakt.



Het Look-pack is gebaseerd op 12 uitstekende films, waaronder de winnaars van dit jaar: the Green Book, the Favourite, en the Star is Born. Je kunt meer drama toevoegen, de sfeer van neonlichten in een hightech-tijdperk creŽren, je road-story laten zien of een illusie van de post-apocalyptische wereld.



Ilya deelt alle verhalen achter elke Look, dus de backstage is nu voor iedereen toegankelijk.