De ultieme straatfotografie- camera? De Fujifilm X100

De Fujifilm X100V heeft een tiltscreen (dat heeft bijvoorbeeld de Ricoh GR tot dusver niet). Ik schiet in de camera JPG bestanden met een film simulatie (zwart-wit) en durf die foto's prima af te drukken op posterformaat.De bediening is intuÔtief. Maar voordat dit een promotieverhaal wordt (is), terug naar de link met straatfotografie.Ook deze camera kent een enorme hoeveelheid volgers. Het retro uiterlijk maakt dat je meer dan met andere camera's gesprekken krijgt, op straat. De zoeker maakt dat je echt voelt dat je een bewuste foto neemt.En hij is nog steeds klein genoeg, zodat mensen niet het gevoel hebben dat je fotografeert voor een blad of social media. Het is een sympathieke camera!Wat is jouw favoriete camera voor straatfotografie?Deze tip om betere straatfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.