Straatfotografie tip: Beperk jezelf tot bepaalde kleuren

Domburg - f/3.2, 1/320s, 200 ISO @ 40mm

Iemand zei ooit tegen mij: ''. Nu schiet ik tegenwoordig steeds vaker in zwart-wit, maar er is een tijd geweest waarin rood mijn letterlijke rode draad was. Zeker in koudere maanden vallen de rode jassen op, maar ook in de zomer is rood een dankbare kleur.De stad geeft je zoveel rood! Wegafzettingen, graffiti, luifels. Maar ook het enorme ijsje voor de ijssalon heeft een rood bolletje. Door op zoek te gaan naar een kleur (probeer ook eens geel!), geef je richting aan je straatfoto's.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.