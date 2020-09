10 Tips voor het optimaal gebruik van een statief

Dit is natuurlijk overdreven, maar het vertelt wel duidelijk dat je niet over het maximaal toelaatbare gewicht van je statief en statiefkop heen moet gaan.

Bonus tip: Zorg dat de statiefkop goed vast zit en alles goed en soepel werkt.

Hou in ieder geval het maximaal toelaatbare gewicht voor het statief in het oog. Gebruik daarom niet een heel klein licht statief voor een grote zware camera. Bedenk ook dat de meeste statieven meestal wel wat gewicht kunnen hebben, maar dat de statiefkop ook een maximaal gewicht heeft.Als laatste wil ik een heel belangrijke tip geven. Zorg ervoor dat je statief in orde is. De klemmen of draairingen van je statiefpoten moeten goed en soepel werken. Ze moeten de poten perfect vastklemmen. Zorg dat dit het geval is. De statiefkop moet goed op het statief geschroefd zitten. Controleer dit regelmatig.Maar let ook op de statiefplaat die je op de camera of je lens plaatst. Zorg dat die goed vast zit. Alleen als alles in orde is, ben je zeker van een foto die niet bewogen is, en dat je de camera veilig op een statief hebt staan. Het laatste wat je wilt, is een statief dat om valt doordat het niet in orde is, of omdat je het niet goed gebruikt.