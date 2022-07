5 Tips voor Film Noir fotografie

Film Noir is de naam van de stijl van detectivefilms uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Kenmerkend is de contrastrijke look met veel low-key verlichting. Uiteraard in zwart-wit. Een gave stijl om ook eens in je fotografie te gebruiken.



In dit artikel een vijftal praktische tips voor jouw eigen film noir fotoshoot.





1. Fotografeer in zwart-wit

Een heel herkenbaar element bij Film Noir is dat het resultaat in zwart-wit is. Bij zwart-wit fotografie gaat de aandacht, door het gebrek aan kleur, veel meer naar contrasten, structuren en helderheid.Wat lekker werkt is om direct in zwart-wit te fotograferen. Kies daarom in je camera voor een monochroom kleurprofiel. Je foto's worden dan direct in zwart-wit achter op je camera getoond.