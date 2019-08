6 tips in de strijd tegen fletse plaatjes!

Contrast is het samenspel tussen donker en licht (of zwart en wit). Het één steekt tegen het ander af. Je kunt contrasten een bij- of hoofdrol geven in je foto(serie).



Ook met twee tegengestelde kleuren in een foto kun je contrasten creëren en bijvoorbeeld ook in thematische zin. Denk bijvoorbeeld aan een foto van een enorme hond met daarnaast (in schril contrast) een pietepeuterig schoothondje. In dit artikel 6 tips om tot contrastrijke beelden te komen met behulp van licht.





1. Kijk- en fotografie-richting

Het is belangrijk om te weten waar het licht vandaan komt, om contrasten te kunnen vinden en gebruiken. Als je met het licht mee fotografeert krijg je vaak egaal/neutraal belichte opnames die dikwijls minder spannend zijn. Tegen het licht in fotograferen levert daarentegen juist vaak de meest interessante en contrastrijke foto's op.Er worden schaduwen gevormd door het licht die sterk afsteken tegen de lichte gedeeltes in je opname. Als het zonnig is zijn de contrasten veel sterker aanwezig dan wanneer het bewolkt weer (met diffuus licht) is.