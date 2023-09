Kijk eens wat meer naar schaduwen

Voor fotografie is licht nodig. Alleen maar licht is echter ook niet mooi. Licht komt pas goed tot uiting als er ook schaduwen zijn. Helaas is er altijd een sterke neiging om schaduwen zoveel mogelijk op te lichten. Want stel je voor dat er details verborgen blijven.



Fel licht, donkere schaduwen. Wanneer dit aanwezig is wordt het hard licht genoemd. In veel gevallen wordt dit vermeden, want het levert geen mooie foto's op. Daarom vermijden we het fotograferen tijdens een zonnige dag, als de zon hoog aan de hemel staat.