Camera gebruik tip: maak gebruik van je Mijn Menu

Het Mijn Menu van een Fujifilm GFX-50s, voor de meest gebruikte functies

Hoe het ook bij jouw camera is, zoek het op in je gebruiksaanwijzing als je niet weet waar het te vinden is, of hoe het ingesteld moet worden, en maak er gebruik van. Het zal je het gebruik van je camera, en je fotografie, zeker kunnen helpen.Deze tip is één van de 105 tips uit het de fotografiebijbel. Wil je de andere 104 tips ook lezen? Bestel dan het boek De Fotografiebijbel.