Een panorama of een panorama uitsnede?

In die gevallen is er dus niet aan te ontkomen dat je een panorama maakt met meerdere foto's. Anders kan het gewoonweg niet. Maar ik denk wel dat dit uitzonderingssituaties zijn. Want bedenk wel, dat hoe breder je hoek is, hoe meer je in beeld krijgt, hoe kleiner het in het kader van je foto zal verschijnen.Ik geloof dat een panorama van meerdere foto's in de meeste gevallen niet nodig is. Een 12mm of 16mm objectief heeft al zo'n brede hoek, dat er vaak voldoende op de foto komt. Snij de foto in een verhouding van 2:1 en je hebt een prachtig panorama dat ook perfect afgedrukt kan worden. Zelfs met een 25 megapixel camera.Heb je meer resolutie nodig, dan kun je uitwijken naar een panorama met meerdere foto's, desnoods met een langer brandpunt als je onderwerp wat verder weg is. Wil je 180 graden of meer met je foto bestrijken? Tja, dan is een panorama met meerdere foto's zeker noodzakelijk.In 2022 zal ik een cursus gaan opnemen over het maken van panorama foto's. Hou Photofacts Academy daarvoor in het oog.Wat vind jij de beste methode? Vind jij het belangrijk om zoveel mogelijk resolutie te hebben, of heb je voldoende aan een gecropte foto? Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Ook als je een bepaald aspect in de aangekondigde cursus terug wilt laten komen.