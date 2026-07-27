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Nando Harmsen

Een beetje beweging bij het pannen

maandag 27 juli 2026, 17:17 door | 68x gelezen | 0 reacties

Vliegende vogels fotograferen kan een uitdaging zijn. Zeker als het kleine vogels zijn, want die zijn heel snel. Bovendien moet je dichtbij zijn om ze groot in beeld te krijgen. Dan lijkt de beweging nog veel sneller. Of je zorgt bewust voor wat beweging in de foto.

Het is mooi als je een vliegende vogel prachtig groot en scherp in beeld krijgt. Je kan elk detail van de veren zien. Vooral bij grotere vogels is dit relatief eenvoudig. Hoe kleiner de vogel is, hoe lastiger dat wordt.

Nando panning korte sluitertijden

De blauwe reiger. Groot en traag. Deze is met 400mm en 1/2000 seconde sluitertijd om elke beweging te bevriezen.

Om het scherp in beeld te krijgen zorg je voor een snelle sluitertijd. Soms tot wel 1/4000 sec, zeker bij die kleine snelle rakkers. Je kan het ook eens anders proberen. Door juist beweging te laten zien.

Een vliegende vogel die haarscherp in beeld is vliegt niet echt. De beweging is bevroren. Het dier hangt bewegingsloos in de foto. Onze fantasie denkt de beweging erbij. Door af te stappen van die snelle sluitertijd kan je de beweging wel vastleggen.

Nando panning lange sluitertijden 2

Ganzen in vlucht. Die kunnen snel zijn. Deze is met 500mm en 1/8 seconde sluitertijd.

Kies in plaats van 1/4000 seconde een sluitertijd die langer is. Misschien 1/100 seconde, 1/30 seconde of zelfs 1/2 seconde. Er is geen vaste waarde die altijd werkt. Alles hangt af van snelheid, afstand en de grootte van het dier.

Probeer langere sluitertijden uit en kijk wat het resultaat is. Zie je teveel beweging, dan moet de sluitertijd sneller. Is de beweging te minimaal, maak de sluitertijd langer. Wat je ook kiest, beweeg de camera met de vogel mee.

Nando panning lange sluitertijden

Ganzen met 300mm brandpunt en 0,3 seconde sluitertijd.

Deze manier van vogelfotografie vindt niet iedereen mooi. Dat hoeft ook niet. Je weet pas of het iets voor je is als je het een paar keer geprobeerd hebt. Ga ermee aan de slag wanneer je al voldoende scherpe foto's hebt gemaakt.


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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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