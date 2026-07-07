Lange sluitertijden in de regen

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Lange sluitertijden in de regendinsdag 7 juli 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 64x gelezen | 0 reacties
Het kan mooi zijn om lange sluitertijden te gebruiken bij het fotograferen van rivieren, de branding of een waterval. Maar wat als het regent? Of wanneer er spray is bij een waterval? Hoe los je dat op?
Water op het objectief is in de meeste gevallen ongewenst. Je ziet het vrijwel altijd direct terug op de foto, zeker bij gebruik van kleine lensopeningen. Een enkele druppel is meestal wel te verwijderen.
Bij het fotograferen van lange sluitertijden wordt het lastiger. Afhankelijk van de lengte van de belichting is het niet langer één druppel, maar meerdere druppels. Je kan dit oplossen met een theedoek en veel foto's.
Heb je een korte lange sluitertijd, ergens tussen de 0,5 seconden en 5 seconden, dan moet je accepteren dat er druppels op het objectief komen. Of op het grijsfilter dat je gebruikt. Dit kan je niet voorkomen.
Maak meerdere foto's. Ergens tussen de vier en tien foto's, afhankelijk van hoe hard het regent of hoeveel spray er is. Na elke foto moet je het filter weer droog wrijven met de theedoek. Elke keer weer.
De druppels zitten bij elke foto op een andere plek. Dat betekent dat er voor de plek van een druppel altijd een foto is waar er op die plek geen druppel zit. Gebruik Photoshop of Affinity om de foto's te combineren.
Met lagen en maskers kan je op die manier vrijwel elke druppel verwijderen. Blijft er toch eentje over? Dan kan je de verwijderingsgereedschappen gebruiken die je ter beschikking hebt.
Je kan de camera en het objectief met filter met een theedoek afschermen. Zorg dan wel voor een handmatig ingestelde belichting en dat de scherpstelling vastgezet is. Manual focus dus.
Op die manier kan je de theedoek wegtrekken en direct op de ontspanknop drukken. Dat werkt het beste en het snelste. Moet eerst de belichting gemeten en scherpgesteld worden? Dan duurt het te lang.
Dit werkt goed als het niet al te hard regent, of als de spray van een waterval niet al te ernstig is. Regent het pijpenstelen, of sta je volledig in de nevel van een waterval? Dan is er weinig meer te doen dan te wachten tot het minder wordt.
Hoe doe je het dan met lange lange sluitertijden? Belichtingen die een minuut of langer duren? In dat geval kan je tijdens het belichten snel en lichtjes met de theedoek over het filter wrijven. Zorg wel dat de camera niet beweegt.
In in dit geval mag het niet te hard regenen. Anders is er niet tegenop te poetsen. Misschien dat een beschutte plek of een paraplu kan helpen. Kijk in ieder geval naar de mogelijkheden die je ter beschikking hebt.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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