Lange sluitertijden in de regen

Fotograferen in de regen. Lastig, maar niet onmogelijk. Ook niet met lange sluitertijden. Zorg dat je een theedoek bij je hebt.

Bij het fotograferen van lange sluitertijden wordt het lastiger. Afhankelijk van de lengte van de belichting is het niet langer één druppel, maar meerdere druppels. Je kan dit oplossen met een theedoek en veel foto's.Heb je een korte lange sluitertijd, ergens tussen de 0,5 seconden en 5 seconden, dan moet je accepteren dat er druppels op het objectief komen. Of op het grijsfilter dat je gebruikt. Dit kan je niet voorkomen.Maak meerdere foto's. Ergens tussen de vier en tien foto's, afhankelijk van hoe hard het regent of hoeveel spray er is. Na elke foto moet je het filter weer droog wrijven met de theedoek. Elke keer weer.