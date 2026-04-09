Panning voor de actiefoto

Panning voor de actiefotodonderdag 9 april 2026, 22:11 door Nando Harmsen | 24x gelezen | 0 reacties
Snel bewegende onderwerpen kan je fotograferen met een heel snelle sluitertijd. De beweging wordt bevroren. Alles staat op dat moment stil. Soms is dat perfect. Soms wil je beweging terug zien. Panning is essentieel voor beide gevallen.
Een bevroren moment van een snelle beweging betekent een snelle sluitertijd. Soms moet die sluitertijd 1/2000 sec of zelfs nog sneller zijn. Kies je een kortere sluitertijd, dan ga je beweging zien. Snelheid wordt zichtbaar.
In beide gevallen zal het nodig zijn om de camera met de beweging mee te bewegen. Het is nagenoeg onmogelijk om de camera stil te houden en een bewegend onderwerp scherp in beeld te krijgen. Zeker bij snelle bewegingen.
Daarom volg je het onderwerp en druk je de ontspanknop in. Je maakt dan ook een (korte) serie foto's, althans in de meeste gevallen. Daaruit kies je de beste foto, wat vaak afhangt van de stand van de poten, benen, of de achtergrond.
Dit meebewegen heet panning. Je gebruikt het voor alle bewegingen die evenwijdig aan de camera gaan. Dat is ongeacht de sluitertijd die je gebruikt. Panning vergroot de kans op een geslaagde actiefoto.
Maar panning geeft je ook de mogelijkheid om de beweging zichtbaar te maken. Door bewust een langzame sluitertijd te gebruiken krijg je een gevoel van snelheid. Poten en benen zijn niet langer scherp, of de achtergrond vervaagt.
Het is niet makkelijk om panning met langere sluitertijden te gebruiken. Het vergt oefening, en de manier hoe je onderwerp beweegt speelt een rol in het slagen. Een auto of fiets is relatief eenvoudig. Die beweging is constant.
Dieren zijn moeilijker, zeker als de beweging onvoorspelbaar is. Afstand tot het onderwerp speelt ook een rol, net als brandpuntafstand. Hoe dichterbij, hoe moeilijker het is. En dan is er ook nog snelheid.
Het meebewegen met een onderwerp is vrij eenvoudig te oefenen en in de vingers te krijgen. Maar de sluitertijd kiezen die het gewenste effect geeft is moeilijk. Dat vergt niet zozeer oefenen, dan wel ervaring.
Soms is 1/125 sec goed, terwijl in andere gevallen 1/20 sec beter is. Er zijn situaties waarbij een halve seconde het gewenste effect oplevert. Hou rekening met de beweging van het onderwerp zelf, de snelheid, en de afstand.
Het wordt makkelijker als je altijd hetzelfde onderwerp fotografeert. Altijd paarden, of honden, of auto's, of vogels. Dan krijg je ervaring in de geschikte sluitertijd, omdat je gevoel krijgt van de beweging en de snelheid van het onderwerp.
Je kan panning met lange sluitertijden dus niet leren door het één keer te gaan doen. Je kan het niet leren door het bekijken van een video of via het lezen van een artikel. Je moet het vaak oefenen, net zoals het met alle fotografie is.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
