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Nando Harmsen

Stromend water en de keuze voor sluitertijd

dinsdag 21 juli 2026, 15:30 door | 93x gelezen | 0 reacties

Stromend water fotograferen kan op veel verschillende manieren. De sluitertijd bepaald hoe de foto eruit gaat zien. Kies je een korte? Misschien een lange? Extreem lang? Of ergens er tussen in? Er is geen goed en fout, alleen een keuze.

Ooit stond ik voor een zaal enthousiaste fotografen te spreken over het fotograferen van water. Natuurlijk was het gebruik van lange sluitertijden een onderdeel ervan. Tot er iemand reageerde dat dit geen werkelijkheid is.

De beste man vond dat je korte sluitertijden moest gebruiken, want dat was zoals het echt was. De reactie vanuit de zaal verraste me. Bevroren druppels die in de lucht hangen is ook niet de werkelijkheid, werd er geroepen.

Laten we eerlijk zijn. Stromend water fotograferen met een (te) lange sluitertijd zal alle beweging in het water verwijderen. Een (te) korte sluitertijd zal de beweging helemaal bevriezen. Beiden zijn niet echt.

De keuze voor de sluitertijd is een persoonlijke keuze. Kies de sluitertijd voor het effect dat jij mooi vindt. Wat iemand anders ervan vindt doet er niet toe. Het is jouw keuze. Er is geen goed en fout.

Smaken verschillen. Maar dat betekent ook dat je goed moet nadenken over wat je wilt laten zien met je foto. Zeker met bewegend water kan één seconde meer of minder een wereld van verschil maken.

Nando ijsland panorama

Een panorama van IJsland op de avond van ons bezoek aan Aldeyarfoss. De beweging in het water is het resultaat van 1/30 seconde sluitertijd.

Ik stond vlak na middernacht bij de waterval Aldeyarfoss, samen met mijn deelnemers van de IJsland-fotoreis. Helaas in de regen, maar dat terzijde. Hoe fotografeer je dan de waterval? Welke sluitertijd is het beste?

Je kan een hele korte sluitertijd kiezen, wat al snel gedaan wordt als het regent. De beweging van het water is niet meer te zien. Er is geen dynamiek meer, alleen een bevroren moment in tijd.

Nando aldeyarfoss

Ik had geen foto met een korte sluitertijd (1/100s), behalve deze smartphonefoto. Die voldoet voor dit voorbeeld.

Je kan ook voor een lange sluitertijd kiezen. Daarmee zie je geen afzonderlijke waterdruppels meer. De beweging van het water wordt uitgesmeerd tot lijnen. Die lijnen kunnen gebruikt worden in je compositie.

Nando aldeyarfoss 3

Een foto met 6 seconden belichting laat de uitwaaierende lijnen van het water zien.

Het is ook mogelijk om een sluitertijd te kiezen die tussen lang en kort in zit. Het voorkomt zowel de tot lijnen uitgesmeerde beweging van het water als het bevroren moment.

Nando aldeyarfoss 2

Een belichtingstijd van 0,5 seconde benadrukt de enorme kracht van het water. Er is beweging, maar niet té veel.

In dit geval vind ik deze laatste de beste keuze. Het benadrukt de enorme kracht van het water als het door die smalle opening in het basin valt. Natuurlijk is deze keuze persoonlijk.

Welke uitvoering vind jij het mooiste? Hou je van water in bevroren tijd, of water dan uitgesmeerd is tot lijnen? Misschien deel je mijn mening, en vind je de tussenweg in dit geval het beste.


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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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