Stromend water en de keuze voor sluitertijd

Meer: Persoonlijk
Stromend water en de keuze voor sluitertijddinsdag 21 juli 2026, 15:30 door Nando Harmsen | 93x gelezen | 0 reacties
Stromend water fotograferen kan op veel verschillende manieren. De sluitertijd bepaald hoe de foto eruit gaat zien. Kies je een korte? Misschien een lange? Extreem lang? Of ergens er tussen in? Er is geen goed en fout, alleen een keuze.
Ooit stond ik voor een zaal enthousiaste fotografen te spreken over het fotograferen van water. Natuurlijk was het gebruik van lange sluitertijden een onderdeel ervan. Tot er iemand reageerde dat dit geen werkelijkheid is.
De beste man vond dat je korte sluitertijden moest gebruiken, want dat was zoals het echt was. De reactie vanuit de zaal verraste me. Bevroren druppels die in de lucht hangen is ook niet de werkelijkheid, werd er geroepen.
Laten we eerlijk zijn. Stromend water fotograferen met een (te) lange sluitertijd zal alle beweging in het water verwijderen. Een (te) korte sluitertijd zal de beweging helemaal bevriezen. Beiden zijn niet echt.
De keuze voor de sluitertijd is een persoonlijke keuze. Kies de sluitertijd voor het effect dat jij mooi vindt. Wat iemand anders ervan vindt doet er niet toe. Het is jouw keuze. Er is geen goed en fout.
Smaken verschillen. Maar dat betekent ook dat je goed moet nadenken over wat je wilt laten zien met je foto. Zeker met bewegend water kan één seconde meer of minder een wereld van verschil maken.
Ik stond vlak na middernacht bij de waterval Aldeyarfoss, samen met mijn deelnemers van de IJsland-fotoreis. Helaas in de regen, maar dat terzijde. Hoe fotografeer je dan de waterval? Welke sluitertijd is het beste?
Je kan een hele korte sluitertijd kiezen, wat al snel gedaan wordt als het regent. De beweging van het water is niet meer te zien. Er is geen dynamiek meer, alleen een bevroren moment in tijd.
Je kan ook voor een lange sluitertijd kiezen. Daarmee zie je geen afzonderlijke waterdruppels meer. De beweging van het water wordt uitgesmeerd tot lijnen. Die lijnen kunnen gebruikt worden in je compositie.
Het is ook mogelijk om een sluitertijd te kiezen die tussen lang en kort in zit. Het voorkomt zowel de tot lijnen uitgesmeerde beweging van het water als het bevroren moment.
In dit geval vind ik deze laatste de beste keuze. Het benadrukt de enorme kracht van het water als het door die smalle opening in het basin valt. Natuurlijk is deze keuze persoonlijk.
Welke uitvoering vind jij het mooiste? Hou je van water in bevroren tijd, of water dan uitgesmeerd is tot lijnen? Misschien deel je mijn mening, en vind je de tussenweg in dit geval het beste.
De cursus Fotograferen met Lange Sluitertijden
Wil je alles weten over het fotograferen met lange sluitertijden en ND filters? Bekijk dan de cursus 'Fotograferen met Lange Sluitertijden' op Photofacts Academy. Ontdek alle geheimen over het maken van de mooiste foto's met ND filters.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 23 september 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Flitsen op Locatie
donderdag 8 oktober 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Ook interessant
-
Lange sluitertijden in de regen
door Nando Harmsen
-
Natuurfotografie tip: Speel met sluitertijd in de branding
door Rob Dijkstra
-
Watervallen en waterdruppels
door Nando Harmsen
-
Een reden om extra lang te belichten
door Nando Harmsen
-
Portretfotografie tip: Gooi je model in het water
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.477 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.