Review: Canon RF100-400mm f/5.6-8 IS USM

De twee schakelaars op de RF100-400. Aan de andere zijde bevindt de vergrendeling voor de zoom.

Beeldkwaliteit

De RF-100-400 is ook te gebruiken met de 1,4x en 2x teleconverter. Hiermee zullen de brandpuntafstanden aanzienlijk toenemen. Het nadeel is de maximale lensopening waarmee je dan geconfronteerd wordt.Voor de 1,4x teleconverter is dit an sich nog te doen, aangezien je dan f/8-f/11 hebt. Maar de 3x teleconverter zal f/11- f/16 opleveren, wat niet erg praktisch is. Ik denk dat een RF600mm of RF800mm in zo'n geval een betere keuze is.Met de Canon R7 en R10 heb je het voordeel van de cropfactor. Op deze camera's levert de RF100-400 een beeldhoek op die overeenkomt met 160-640mm, met een grootste lensopening van f/5.6-f/8. Heb je een lang brandpunt nodig, dan is een dergelijke camera te overwegen.Voor een objectief van dit kaliber is het niet te verwachten dat je perfecte beeldkwaliteit kunt bereiken. Daarvoor is het nodig om te investeringen in de duurdere RF100-500L. Maar dat betekent niet dat de RF100-400 een slechte beeldkwaliteit levert.