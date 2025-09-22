Elektronisch eerste gordijn en bokeh

Meer: Tips en Truuks
Elektronisch eerste gordijn en bokehmaandag 22 september 2025, 20:10 door Nando Harmsen | 72x gelezen | 0 reacties
Veel mirrorless camera's hebben een electronic first-curtain shutter. Ben jij iemand die graag met flinterdune scherptediepte fotografeert? Pas dan op met deze functie.
Vroeger was het simpel. Je had een sluiter en daar moest je het mee doen. Met mirrorless camera's kan je kiezen, soms wel uit drie verschillende opties. Eén daarvan is de elektronische eerste gordijn sluiter (electronic first-curtain shutter).
De mechanische sluiter kennen we allemaal. De sluiter opent, en sluit weer. De tijd tussen openen en sluiten is de sluitertijd.
De elektronische sluiter is wat we met de mirrorless camera hebben gekregen. De sensor wordt per lijn pixels uitgelezen. Dit kost tijd, waardoor het rolling shutter effect een rol kan gaan spelen. Dat is vervorming van bewegende beeldelementen.
En dan is er de elektronische eerste gordijn sluiter, die precies doet wat de term zegt. De sluitertijd begint elektronisch, en eindigt mechanisch. De specifieke details laat ik voor het gemak achterwege.
De elektronisch eerste gordijn heeft een groot nadeel wanneer je graag met een kleine scherptediepte fotografeert. Het uiterlijk van de onscherpte wordt namelijk sterk beïnvloed wanneer de sluitertijd heel snel wordt.
Ik heb een test gedaan om het te laten zien. Ik heb een f/1,2 objectief gebruikt om duidelijke bokeh ballen te krijgen. De sluitertijd heb ik op 1/6400 sec gezet, wat je in de praktijk met f/1,2 al snel kan krijgen.
Het is goed om te beseffen dat dit effect met een elektronische eerste gordijn sluiter alleen met heel snelle sluitertijden optreedt. Om dit te laten zien heb ik de volgende serie gemaakt.
Zoals je ziet is het effect van afgekapte bokehballen bij 1/1000 sec nog wel aanwezig. Het is wel veel minder opvallend dan bij 1/8000 sec of 1/6400.
Blijf je onder de 1/1000 sec met de sluitertijd, dan zal het effect nauwelijks meer opvallen of zelfs afwezig zijn. Het is iets waar je rekening mee moet houden. De bokeh blijft er echter altijd onder lijden.
Hou er rekening mee dat er camera's zijn helemaal geen volledig mechanische sluiter of volledig elektronische sluiter hebben. Of dat bij een bepaalt soort objectief de een mechanische sluiter helemaal niet mogelijk is (Nikon, bijvoorbeeld).
Het effect is niet afhankelijk van cameramerk of type objectief. Het is een effect dat door de werking van dit type sluiter ontstaat.
Je kan dit voorkomen door een mechanische sluiter te gebruiken, of de volledig elektronische sluiter, mits beschikbaar. Hou dan ook rekening met de andere nadelen die kunnen optreden. Je leest er meer over in dit artikel.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 24 september 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 10 oktober 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Belichten als de Oude Meesters
zaterdag 11 oktober 2025
Studio FD, Emmeloord
nog 8 plaatsen
Ook interessant
-
Straatfotografie tip: Romige achtergronden door een groot diafragma
door Michiel Heijmans
-
Nachtfotografie tip: bokeh ringen gebruiken
door Nando Harmsen
-
Paddenstoelen met bokeh
door Erik Nevels
-
Het verschil tussen bokeh en kleine scherptediepte
door Nando Harmsen
-
Houd jij ook zo van herfstfotografie?
door Laura van der Burgt
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
42.928 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.