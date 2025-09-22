Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Tips en Truuks

Nando Harmsen

Elektronisch eerste gordijn en bokeh

maandag 22 september 2025, 20:10 door | 72x gelezen | 0 reacties

Veel mirrorless camera's hebben een electronic first-curtain shutter. Ben jij iemand die graag met flinterdune scherptediepte fotografeert? Pas dan op met deze functie.

Vroeger was het simpel. Je had een sluiter en daar moest je het mee doen. Met mirrorless camera's kan je kiezen, soms wel uit drie verschillende opties. Eén daarvan is de elektronische eerste gordijn sluiter (electronic first-curtain shutter).

Nando sluiters ml camera

Choose wisely

De mechanische sluiter kennen we allemaal. De sluiter opent, en sluit weer. De tijd tussen openen en sluiten is de sluitertijd.

De elektronische sluiter is wat we met de mirrorless camera hebben gekregen. De sensor wordt per lijn pixels uitgelezen. Dit kost tijd, waardoor het rolling shutter effect een rol kan gaan spelen. Dat is vervorming van bewegende beeldelementen.

En dan is er de elektronische eerste gordijn sluiter, die precies doet wat de term zegt. De sluitertijd begint elektronisch, en eindigt mechanisch. De specifieke details laat ik voor het gemak achterwege.

De elektronisch eerste gordijn heeft een groot nadeel wanneer je graag met een kleine scherptediepte fotografeert. Het uiterlijk van de onscherpte wordt namelijk sterk beïnvloed wanneer de sluitertijd heel snel wordt.

Ik heb een test gedaan om het te laten zien. Ik heb een f/1,2 objectief gebruikt om duidelijke bokeh ballen te krijgen. De sluitertijd heb ik op 1/6400 sec gezet, wat je in de praktijk met f/1,2 al snel kan krijgen.

Nando bokeh en sluiter

f/1,2 en 1/6400 sec, mechanische sluiter

Nando bokeh en sluiter 2

f/1,2 en 1/6400 sec, elektronische sluiter

Nando bokeh en sluiter 3

f/1,2 en 1/6400 sec, elektronisch eerste gordijn sluiter


Het is goed om te beseffen dat dit effect met een elektronische eerste gordijn sluiter alleen met heel snelle sluitertijden optreedt. Om dit te laten zien heb ik de volgende serie gemaakt.

Nando bokeh en sluiter 4

f/1,2 en 1/8000 sec, elektronisch eerste gordijn sluiter

Nando bokeh en sluiter 5

f/1,2 en 1/1000 sec, elektronisch eerste gordijn sluiter

Nando bokeh en sluiter 6

f/1,2 en 1/125 sec, elektronisch eerste gordijn sluiter


Zoals je ziet is het effect van afgekapte bokehballen bij 1/1000 sec nog wel aanwezig. Het is wel veel minder opvallend dan bij 1/8000 sec of 1/6400.

Blijf je onder de 1/1000 sec met de sluitertijd, dan zal het effect nauwelijks meer opvallen of zelfs afwezig zijn. Het is iets waar je rekening mee moet houden. De bokeh blijft er echter altijd onder lijden.

Hou er rekening mee dat er camera's zijn helemaal geen volledig mechanische sluiter of volledig elektronische sluiter hebben. Of dat bij een bepaalt soort objectief de een mechanische sluiter helemaal niet mogelijk is (Nikon, bijvoorbeeld).

Nando sluiters nikon z6II

Sommige Nikon objectieven werken niet met de mechanische sluiter. Bij de Z6 II heb je dan alleen elektronisch eerste gordijn over.


Het effect is niet afhankelijk van cameramerk of type objectief. Het is een effect dat door de werking van dit type sluiter ontstaat.

Je kan dit voorkomen door een mechanische sluiter te gebruiken, of de volledig elektronische sluiter, mits beschikbaar. Hou dan ook rekening met de andere nadelen die kunnen optreden. Je leest er meer over in dit artikel.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 24 september 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 10 oktober 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Belichten als de Oude Meesters

Belichten als de Oude Meesters

zaterdag 11 oktober 2025

Studio FD, Emmeloord

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Tips en Truuks
home
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

42.928 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord